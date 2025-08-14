Auto si ribalta, donna incastrata tra le lamiere: paura per mamma e figlia Incidente tra Cerreto Sannita e Cusano Mutri

Auto si ribalta, paura lungo la strada tra Cerreto Sannita e Cusano Mutri, all'altezza della galleria. Secondo una prima ricostruzione, è questo il teatro di un incidente, forse causato dall'asfalsot reso viscido dalla pioggia, che ha richiesto l'intervento di due ambulanze del 118, dei vigili del fuoco di Telese Terme e dei carabinieri.

I pompieri hanno estratto dalle lamiere di una Panda,tra le quali era rimasta incastrata, la conducente del veicolo - una 54enne di Cusano-, trasportata in ospedale al pari della figlia 25enne che viaggiava al suo fianco. Nulla di grave per entrambe, fortunatamente.