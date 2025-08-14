Fotocellule e droni, nessuna traccia dell'ex sindaco: cresce l'apprensione Continuano le ricerche di Nicola Paolozza, ex primo cittadino di Baseline, scomparso da martedì

La luce delle fotoelettriche ha squarciato il buio, senza però illuminare alcun risultato. Perchè non hanno dato esito, fino a questo momento, le ricerche di Nicola Paolozza, 70 anni, per un quadriennio sindaco di Baselice, di cui non si hanno più notizie da mezzogiorno di martedì.

Vigili del fuoco, forze dell'ordine e volontari della Protezione civile, supportati anche dall'impiego di un drone, hanno continuato a cercarlo per tutta la notte, ma inutilmente.

L'uomo sembra sparito nel nulla, da quando si è allontanato dall'abitazione in cui vive, forse lasciando il telefonino. I familiari, non avendolo più sentito, si sono comprensibilemnte preoccupati ed hanno dato l'allarme, che ha dato il là al Piano della Prefettura per il rintraccio delle persone scomparse. Inevitabile l'apprensione, che cresce con il passare delle ore.