Non vuole controllo, colluttazione con agenti, pugno ad uno di loro: arrestato Benevento. In carcere un 21enne egiziano, fermato dalla Volante

Ha cercato di evitare in tutti i modi il controllo, sferrando anche un cazzotto ad un agente. Una condotta per la quale è finito in carcere un 21enne di nazionalità egiziana, senza fissa dimora, fermato dalla Volante per le ipotesi di reato di resistenza e lesioni ad un pubblico ufficiale.

E' accaduto nella serata di ieri nella zona di piazza Roma, dove i poliziotti, allertati da una segnalazione relativa ad una presunta attività di spaccio, hanno avvicinato il giovane che – secondo una prima ricostruzione – alla loro vista avrebbe infilato qualcosa negli slip. Per non essere bloccato e perquisito, avrebbe dato in escandescenze, ingaggiando un colluttazione con un agente – entrambi sono caduti sull'asfalto – che ha colpito con un pugno.

Alla fine, è stato immobilizzato e condotto in Questura, dove è stato dichiarato in arresto e, su ordine del pm Olimpia Anzalone, trasferito a Capodimonte. Per lui anche la segnalazione come consumatore di stupefacenti, per il ritrovamento di poco meno di 1 grammo di hashish nascosto nelle mutande.

Difeso dall'avvocato Fabio Russo, l'indagato era già stato denunciato dalla polizia per un episodio registrato in piazza Roma qualche settimana fa, con una bottigliata che avrebbe assestato ad un connazionale. Un episodio che all'epoca aveva suscitato la dura presa di posizione del sindaco Mastella.