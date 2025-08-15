Casale Maccabei: scontro tra due auto, giovane muore, grave una donna Benevento. E' accaduto pochi minuti fa, la vittima è un 35enne

Terribile incidente, pochi minuti fa, a Casale Maccabei, teatro di uno scontro frontate tra due auto: una Panda ed una Fiat Freemont.

Il bilancio del violentissimo impatto restituisce la gravità delle condizioni di una donna 55enne di nazionalità straniera - trasportata in ospedale in codice rosso, non sembra in pericolo di vita - e il decesso di Giovanni, un 35enne nato a Benevento, ma residente in un centro irpino limtrofo al Sannio. che viaggiava a bordo della Panda, per il quale i soccorsi sono stati inutili.

Sul posto sono intervenuti il 118, la Croce rossa, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. Dopo il sopralluogo del medico legale incaricato dal pm Maria Colucci, la salma del 35enne sarà trasferita all'obitorio del San Pio