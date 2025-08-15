Violenta grandinata e allagamenti nel Fortore Il maltempo colpisce il Sannio

Violenta grandinata nel Fortore: San Giorgio La Molara e i centri vicini le località più colpite nel primo pomeriggio di oggi. Forte vento e disagi con la grandine che si è accumulata così tanto da sembrare neve anche nelle contrade a Nord di Benevento.

A causa del temporale si sono verificati anche numerosi allagamenti.

Un'allerta meteo prorogata anche per domani dalla Protezione Civile della Regione Campania.

Allerta meteo Gialla per piogge e temporali valido per la giornata del 16 agosto su tutta la Campania.

Le precipitazioni saranno improvvise, perché caratterizzate da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale e potranno verificarsi anche con particolare intensità sul nostro territorio in particolare tra le 12 e le 23:59 di domani, sabato 16 agosto.

Saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.

Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane.

A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.