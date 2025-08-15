Suicidio nel carcere di Benevento: 53enne si toglie la vita Ciambriello: "Ogni suicidio in carcere è una sconfitta della giustizia e della politica"

Ferragosto segnato da una tragedia nel carcere di Benevento. A denunciarla il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello. Nella casa circondariale di contrada Capodimonte si è tolto la vita un detenuto di 53 anni.

"Era in carcere da pochi giorni" riflette Ciambriello spiegando che si tratta del "quinto suicidio in Campania dall'inizio dell'anno, più un ristretto nella Rems di San Nicola Baronia (Av)".

Garante detenuti Ciambriello: una strage di stato

Per il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello "La macabra contabilità dei morti in carcere e di carcere, minimizzata dal Governo, rischia di essere una strage di Stato. Nell'indifferenza generale sul carcere ogni morte in carcere è una sconfitta della giustizia e della politica populista e giustizialista. Invochiamo un sussulto della società civile, degli operatori della comunità penitenziaria, fatta di detenuti e detenenti. Una politica penitenziaria che non sta funzionando, ci sono gravi carenze del sistema e non si fa nulla, solo retorica".