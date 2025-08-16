Ex sindaco scomparso, Comune invita cittadini: partecipiamo in tanti a ricerche Baselice. Ancora nessuna notizia di Nicola Paolozza

Un invito ai cittadini: partecipare nel numero più alto possibile alle ricerche dell'ex sndaco Nicola Paolozza, scomparso da alcuni giorni. Lo ha rivolto il Comune di Baselice, guidato dal sindaco Massimo Maddalena, ripercorrendo le tappe della storia: "Da lunedì 11 agosto non si hanno più notizie di un nostro concittadino, Nicola Paolozza. Mercoledì 13 è stato dato l'allarme e sono iniziate le operazioni di ricerca . Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Misericordie e tanti volontari sono impegnati nelle operazioni di ricerca. Purtroppo ad oggi, 15 agosto, le ricerche non hanno prodotto alcun risultato. Si sta procedendo alla ricerca in un'area dove Nicola era solito passeggiare".

E ancora: "Sono passati ormai troppi giorni; le speranze di ritrovarlo vanno sempre più diminuendo. Servono tanti volontari per dare supporto a chi da giorni sta perlustrando l'area. Nicola è (e non era ) un nostro concittadino, un Baselicese, uno di noi.

Domani dobbiamo dimostrare non agli altri, MA A NOI STESSI, che quando siamo chiamati a dimostrare il nostro affetto e la nostra umanità verso il prossimo ci siamo, rispondiamo presente.

Un esempio ci è stato dato dai titolari del Supermercato Marucci. Dimenticando che sono giorni di festa, hanno messo a disposizione i propri locali per il personale ivi impegnato. E non solo".

Infine, l'appello: "Per questo vi chiedo di partecipare numerosi domani, e se servirà nei gironi a seguire, alla ricerca di Nicola. Conosco bene il senso di responsabilità dei cittadini di Baselice. Sono sicuro che in tanti darete il proprio contributo. A Domani (oggi ndr). Dove? Baselice, Via Ruella 31.A partire dalle ore 8.30".

