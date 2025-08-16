Il 21enne egiziano nega ogni addebito, il Gip lo lascia in carcere Benevento. Oggi la convalida dell'arresto operato dalla Volante

Resta in carcere il 21enne di nazionalità egiziana arrestato qualche giorno fa dalla Volante per resistenza e lesioni ad un pubblico ufficiale. E' quanto deciso dal gip Maria Di Carlo al termine dell'udienza di convalida di questa mattina, nel corso della quale il giovane, difeso dall'avvocato Fabio Russo, ha respinto gli addebiti che gli sono stati mossi. Sostenendo di essere stato immobilizzato all'improvviso, mentre stava parlando con alcune persone a piazza Roma, dagli agenti, che credevano stesse spacciando.

Era finito a terra, da qui una colluttazione, ha continuato, precisando non aver colpito un poliziotto. Fermato, il 21enne era stato condotto in Questura, dove, secondo gli inquirenti, avrebbe continuato la sua condotta, facendo ancora resistenza e smontando un accendino per ricavarne un pezzetto di metallo con cui aggredire gli agenti. Un'operazione che l'indagato ha ammesso di aver fatto, ma con l'intenzione tagliarsi i polsi, come dimostrerebbero alcuni segni.

Come si ricorderà, per il 21enne era scattata anche la segnalazione come consumatore di stupefacenti, per il ritrovamento di poco meno di 1 grammo di hashish nascosto negli slip.