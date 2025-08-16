Gli trovano droga, bilancino e soldi, 26enne perquisito dalla guardia di finanza Benevento. Il giovane è stato denunciato

Gli hanno sequestrato droga e soldi. Nel mirino è finito un 26enne di Benevento, perquisito dalla guardi di finanza. Un'attività che - secondo una prima ricostruzione - ha permesso ai militari di rinvenire una modesta quantità di sostanze stupefacente, un bilancino, una somma di denaro e materiale per il confezionamento. Il giovane è stato denunciato, è difeso dall'avvocato Antonio Leone.