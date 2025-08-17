Albero crolla e colpisce un ragazzo che finisce nel fiume: salvato dagli amici Momenti di paura a Pontelandolfo, un 15enne in ospedale

Tragedia sfiorata questa mattina a Pontelandolfo, dove un ragazzo è stato colpito da un albero ed è finito nel fiume, dal quale l'hanno tirato fuori, salvandolo, i suoi amici.

Secondo una prima ricostruzione, il 15enne era in compagnia di altri coetanei con i quali aveva deciso di trascorrere qualche ora sulla riva del corso d'acqua. All'improvviso, un grosso tronco, imbrigliato, probabilmente secco, è venuto giù, abbattendosi sul malcapitato, che è caduto privo di sensi nel fiume.

Provvidenziale l'intervento di coloro che erano con lui: sono entrati in acqua e l'hanno trascinato a terra. Scattato l'allarme, sul posto i soccorritori del 118, che hanno trasportato il minore in ospedale, dove gli sarebbe stato diagnosticato un trauma cranico e alcune ferite. Facile immaginare la paura provata, quando sono stati avvertiti, dai genitori del giovane e da quelli degli altri partecipanti alla scampagnata.