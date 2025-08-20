Nessuna traccia dell'ex sindaco, il mistero si infittisce. E se fosse altrove? Baselice. Da nove giorni non si hanno notizie di Nicola Paolozza

I giorni trascorrono inesorabili e le ricerche non danno, purtroppo, alcun risultato. Lasciando spazio, inevitabilmente, ad altre ipotesi. Ad iniziare da quella che l'ex sindaco di Baselice, Nicola Paolozza, 70 anni, sia altrove.

Una fotografia delle attività che carabinieri, vigili del fuoco, Protezione civile e Misericordia stanno svolgendo, supportati da elicotteri, droni ed unità cinofile, restituisce uno sforzo legato alla speranza che Paolozza sia ancora in vita, impossibilitato a muoversi per una caduta, intrappolato da qualche parte.

Di lui non si hanno notizie da lunedì 11, secondo alcune fonti, o da martedì 12 agosto, come recita un comunicato della Prefettura. C'è un fotogramma pubblicato da 'Chi l'ha visto?”, una telecamera lo immortala all'ingresso di un negozio, tra le mani il secchio usato per contenere le more raccolte durante le passeggiate quotidiane in una zona precisa del paese. E' stata scandagliata, senza esito.

E allora, è comprensibile che faccia capolino il dubbio che non si trovi nel suo paese natio, che dunque potrebbe aver lasciato: volontariamente – e in questo caso resta complicato immaginare che non abbia dato un minimo segnale a chi è in apprensione per le sue sorti – o dopo essere finito al centro delle attenzioni di qualcuno?

Interrogativi che restano sospesi, senza risposta. Mentre l'augurio è che queste righe vengano spazzate via dalla notizia attesa da tutti: è stato ritrovato e sta bene.