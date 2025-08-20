Emergenza calabroni: decine di interventi di bonifica nel Sannio - VIDEO

Nel pomeriggio a Benevento rimosso un favo dei pericolosi imenotteri su un albero lungo Corso Dante

Benevento.  

Con la tregua sul fronte degli incendi, grazie alle piogge degli ultimi giorni, vigili del fuoco impegnati a smaltire le tante richieste avanzata dai cittadini per la massiccia presenza di favi di calabroni o vespe che creano pericoli per i residenti di abitazioni o attività commerciali.

Con il passare degli anni sono aumentate a dismisura le richieste per il soccorso urgente al 115 al punto che a maggio scorso è stato firmato, presso la Prefettura di Benevento, il protocollo d’intesa tra l’ASL Benevento e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, finalizzato al potenziamento degli interventi legati alla presenza di imenotteri aculeati (vespe, calabroni, api) e alla tutela della salute pubblica, proprio per offrire una risposta efficace a un’emergenza ormai ricorrente.

Ed anche oggi sono stati tanti gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco. A partire da un grosso favo bonificato in pieno centro città. Un nido che i calabroni avevano costruito in cima ad un alto pino lungo Corso Dante.

Per la bonifica si è reso necessario l'intervento dell'autoscala dei pompieri che ha consentito all'operatore, protetto da una tutta, a procedere in sicurezza con la rimozione.

 

