Emergenza calabroni: decine di interventi di bonifica nel Sannio - VIDEO Nel pomeriggio a Benevento rimosso un favo dei pericolosi imenotteri su un albero lungo Corso Dante

Con la tregua sul fronte degli incendi, grazie alle piogge degli ultimi giorni, vigili del fuoco impegnati a smaltire le tante richieste avanzata dai cittadini per la massiccia presenza di favi di calabroni o vespe che creano pericoli per i residenti di abitazioni o attività commerciali.

Con il passare degli anni sono aumentate a dismisura le richieste per il soccorso urgente al 115 al punto che a maggio scorso è stato firmato, presso la Prefettura di Benevento, il protocollo d’intesa tra l’ASL Benevento e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, finalizzato al potenziamento degli interventi legati alla presenza di imenotteri aculeati (vespe, calabroni, api) e alla tutela della salute pubblica, proprio per offrire una risposta efficace a un’emergenza ormai ricorrente.

Ed anche oggi sono stati tanti gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco. A partire da un grosso favo bonificato in pieno centro città. Un nido che i calabroni avevano costruito in cima ad un alto pino lungo Corso Dante.

Per la bonifica si è reso necessario l'intervento dell'autoscala dei pompieri che ha consentito all'operatore, protetto da una tutta, a procedere in sicurezza con la rimozione.