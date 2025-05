Contro invasione di calabroni: Asl e Vigili del fuoco in campo Accordo per attivazione di squadre dedicate nei mesi estivi contro l'emergenza

Sarà firmato oggi, alle 16, presso la Prefettura di Benevento, il protocollo d’intesa tra l’ASL Benevento e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, finalizzato al potenziamento degli interventi legati alla presenza di imenotteri aculeati (vespe, calabroni, api) e alla tutela della salute pubblica.

Ecco di cosa si tratta

L’iniziativa, fortemente sostenuta dalla Prefetta Raffaela Moscarella, nasce dalla volontà condivisa di offrire una risposta efficace a un’emergenza ormai ricorrente. Nella provincia di Benevento, infatti, si registra ogni anno un numero elevatissimo di interventi e incidenti causati dalla presenza di questi insetti, con rischi concreti per la salute della popolazione, soprattutto nei mesi estivi.

Per evitare ricadute sull'attività ordinaria dei Vigili del Fuoco, l’accordo prevede l’attivazione di squadre dedicate, attive nei mesi estivi, formate con il supporto del Servizio Veterinario dell’ASL, per garantire interventi tempestivi e specializzati su tutto il territorio provinciale.

“La salute pubblica si tutela anche con azioni preventive e concrete, come questa,” ha dichiarato il Direttore Generale dell’ASL Benevento, Gennaro Volpe. “Ringrazio la Prefetta per l’impulso decisivo e il Comandante dei Vigili del Fuoco, l’ingegner Mario Bellizzi, per la piena disponibilità. Questo protocollo è un esempio concreto di sinergia istituzionale che valorizza le risorse presenti sul territorio.”

“Grazie all’impiego di una squadra specificamente dedicata, saremo in grado di rispondere in modo tempestivo alle numerose segnalazioni senza interferire con i compiti ordinari del nostro personale,” ha spiegato il Comandante dei Vigili del Fuoco di Benevento, Mario Bellizzi. “Il protocollo consente una gestione organizzata ed efficace di un problema sempre più frequente nella nostra provincia.”