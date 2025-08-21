Il dramma. Anziano trovato senza vita in un vallone E' accaduto tra Cautano e Vitulano, la vittima è un 91enne

Lo hanno trovato senza vita in un vallone. Il dramma alla località Loreto, tra Cautano e Vitulano, la vittima è un 91enne che abitava nel primo centro. Secondo una prima ricostruzione, uscito per la sua solita passeggiata, l'anziano sarebbe scivolato o avrebbe accusato un malore, finendo nel burrone.

L'allarme è scattato quando non lo hanno visto rientrare a casa: sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

Si tratta della seconda tragedia che in pochi giorni ha colpito Cautano, dopo quella della morte del 65enne carabiniere in pensione in un incidente nel Cilento.