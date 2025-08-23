Arrestata, entra in carcere e le trovano marijuana nella suoletta delle scarpe Benevento. I controlli della polizia penitenziaria su una 31enne fermata dalla Mobile

Quando il cane ha annusato una delle scarpe, consentendo di rinvenire, nascosto sotto una suoletta, mezzo di grammo di marijuana, lei si è mostrata sorpresa. Ed ha sostenuto di aver comprato quelle calzature in un mercato e, dunque, di non sapere alcunchè della 'roba'.

L'hanno sequestrata gli agenti della polizia penitenziaria ad Emanuela S., 31 anni, di Benevento, una delle due persone arrestate nella notte dalla Mobile per una ipotesi di detenzione illegale di arma clandestina.

La scoperta della sostanza stupefacente è arrivata durante i controlli della donna all'ingresso nella casa circondariale di contrada Capodimonte, dove si trova al pari di Davide C,., 31 anni – entrambi sono difesi dall'avvocato Michele Ciruolo -, al quale è stato contestato anche lo spaccio di una dose di cocaina, trovata in possesso di un acquirente, che ha dato il là alla perquisizione da parte dei poliziotti della casa in cui poi è stato recuperato un borsone con due fucili, uno a canne mozze, e oltre 200 munzioni.