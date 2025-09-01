Polizia di Stato. Controlli nel Sannio: oltre mille persone identificate Patenti ritirate, daspo urbano e piccole quantità di droga sequestrate

Sicurezza dei cittadini al centro dei controlli messi in atto nelle ultime settimane dagli agenti della Polizia di Stato nel Sannio. Verifiche aumentate maggiormente durante la stagione estiva quando, come ogni anno, si riscontra un notevole incremento delle presenze di turisti in città, legato alle numerose manifestazioni organizzate sia nel capoluogo che nei comuni della provincia, il personale della Polizia di Stato ha proceduto ad effettuare numerosi controlli del territorio avvalendosi anche dei Reparti di Specialità della Polizia Stradale e del Reparto prevenzione Crimine Campania.

La scorsa settimana, gli operatori di polizia hanno vigilato sia nel centro cittadino che nelle aree periferiche prossime al capoluogo, effettuando controlli a 1.077 persone e 437 veicoli, nell’intento di garantire la sicurezza su strada, con particolare attenzione anche all’uso improprio dei telefoni cellulari durante la guida e al tasso alcolemico riscontrato nelle persone alla guida di veicoli.

In tale contesto di controllo, il personale di Polizia intervenuto ha denunciato all’Autorità Giudiziaria 6 persone, ritirato 2 patenti per uso del telefono cellulare alla guida di veicoli, elevato 6 verbali al C.D.S. e segnalato alla Prefettura un soggetto per detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish per uso personale.

Inoltre, il Questore della provincia di Benevento ha disposto nei confronti di un cittadino straniero, che lo scorso aprile si era reso responsabile di una violenta aggressione, il divieto di accesso per la durata di due anni a tutti gli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento ubicati in prossimità dei luoghi ove si sono svolti i fatti, nonché il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze ad essi (DASPO Willy).