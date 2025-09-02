Maltratta e picchia madre, inveisce contro poliziotti: una 22enne in carcere Benevento. La donna è stata fermata dalla Volante

Maltrattamenti, lesioni aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale: sono le ipotesi di reato contestate ad una 22enne di Benevento, arrestata dalla Volante.

Secondo una prima ricostruzione, la donna è ritenuta responsabile dei comportamenti aggressivi e violenti che avrebbe mantenuto nei confronti della madre. Ieri sera l'intervento degli agenti, alla cui presenza la 22enne avrebbe schiaffeggiato la malcapitata. Poi se la sarebbe presa con gli stessi poliziotti, che l'hanno condotta in Questura.

Dichiarata in arresto, l'indagata, difesa dall'avvocato Daniela Cella, è stata trasferita in carcere su disposizione del Pm.-