Spaccio droga, balcone incendiato a chi non paga: Pm chiede 3 arresti in carcere Benevento. Indagine antidroga, fissati gli interrogatori preventivi

Il pm Lica Fabrizi ne ha chiesto l'arresto in carcere, a decidere sarà il gip Pietro Vinetti dopo gli interrogatori preventivi. Sono stati fissati per il prossimo 8 settembre a carico di tre persone di Benevento chiamate in causa da una indagine antidroga.

Si tratta di D. P., 31 anni, della ex compagna – A.N., una 35enne originaria di Napoli-, difesi dall'avvocato Gerardo Giorgione, e di un 27enne, M. L., assistito dall'avvocato Fabio Ficedolo.

Al 31enne vengono contestati la tentata estorsione e l'incendio ai danni di una persona: per costringerla a saldare i debiti contratti per l'acquisto di stupefacenti, nel marzo 2024 avrebbe lanciato sul balcone della sua abitazione due barattoli di vetro contenenti benzina che avevano causato un incendio che aveva danneggiato muri e tenda parasole.

Il 31enne, mentre era ai domiciliari, la 35enne ed il 27enne sono tirati in ballo per una serie di episodi di cessione di dosi di cocaina al prezzo di 60-70 euro al grammo: fatti risalenti al periodo tra marzo e giugno dello scorso anno, sui quali gli indagati, se non si avvarranno della facoltà di non rispondere al giudice, potranno offerire la loro versione.