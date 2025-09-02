Vigili del Fuoco, in pensione il caposquadra esperto Carlo Tomaciello In servizio presso il comando provinciale di Benevento

Dopo anni di impegno e dedizione per la comunità e il Corpo dei Vigili del Fuoco da ieri è in pensione il caposquadra esperto dei vigili del fuoco Carlo Tomaciello.

Dopo l'ultimo cartellino timbrato, presso il comando provinciale di Benevento (nella foto) al termine del servizio con il suo Turno C, Carlo ha tagliato il meritato traguardo del riposo lavorativo ed ha avviato un'altra tappa importante della sua vita familiare.

Entrato nei Vigili del fuoco a gennaio del 1997 come vigile autista, Carlo Tomaciello fu assegnato al comando di Salerno fino al luglio del 1998 quando arrivò il trasferimento ad Avellino e nel 2004 a Benevento.

Nel 2017 la nomina a caposquadra, poi il trasferimento a Milano, Isernia, Avellino e finalmente di nuovo a Benevento dove ha prestato servizio fino al 31 agosto 2025.

Tante le esperienze da autista e da soccorritore per il caposquadra Tomaciello impegnato per fronteggiare al pari dei colleghi calamità naturali ed interventi difficili.

A Carlo il grazie da parte dei suoi colleghi per l'opera svolta nel Corpo e gli auguri da tutti, in primis dal comandante Mario Bellizzi e dal vice Filomena Donato per un futuro sempre ricco di soddisfazioni e traguardi.