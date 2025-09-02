Soffocata da un boccone di mozzarella, muore una 61enne sannita Benevento. Il dramma in Cilento, la donna era originaria di Benevento

Una donna di 61 anni ha perso la vita a Camerota per soffocamento da cibo. La tragedia è avvenuta in un'abitazione di Lentiscosa, frazione del comune cilentano.

La vittima è Maria Gabriella Mercaldo, originaria di Benevento. Stando ai primi riscontri effettuati, la donna, che stava trascorrendo le vacanze con la famiglia, ha accusato difficoltà respiratorie dopo aver ingerito un boccone di mozzarella. I soccorsi sono risultati vani. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, per la 61enne non c'è stato nulla da fare. Dolore e sgomento nel comune cilentano e nel Sannio.