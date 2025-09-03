E' morto il papà dello sposo, nozze annullate, ci ridia la caparra: arrestati Benevento. Due pugliesi fermati dalla Mobile per una truffa alla titolare di un locale a San Leucio

Hanno messo a segno una truffa e pensavano di averla fatta franca. Ma non è andata cosi perchè sono stati arrestati. Si tratta di un 23enne ed un 22enne di Lucera, in provincia di Foggia, fermati dalla Mobile.

Secondo una prima ricostruzione, i due hanno raggiunto un locale a San Leucio del Sannio ed hanno chiesto alla titolare di riavere la caparra versata per una festa di matrimonio in programma il 28 settembre. Il motivo? La morte del papà dello sposo: un evento luttuoso, a loro dire, che rendeva impossibile lo svolgimento della cerimonia.

La malcapitata li ha ascoltati, alla fine ha consegnato loro i 2500 euro che aveva incassato come anticipo. I due pugliesi sono risaliti in macchina e si sono allontanati.

La vittima si è però insospettita ed ha dato l'allarme, consentendo agli agenti del vicequestore Flavio Tranquillo di rintracciare i due giovani e di condurli in Questura. Dichiarati in arresto, entrambi sono stati sottoposti ai domiciliari su disposizione del pm Maria Doloresa De Gaudio.