Il caso. Ha 16 anni e da alcuni giorni sembra sparito nel nulla Benevento. Denuncia dei genitori, una coppia nigeriana regolarmente in Italia

I suoi genitori hanno presentato una denuncia in Questura, sono comprensibilmente preoccupati perchè non hanno più notizie del loro figlio - inizialmente si pensava ad una ragazza, poi l'interprete ha fatto chiarezza.

Ha 16 anni e da alcuni giorni sembra sparito nel nulla. Il papà e la mamma, di nazionalità nigeriana, vivono e lavorano regolarmente a Benevento.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato visto per l'ultima volta nella serata di sabato, poi più nulla. Sarebbe uscito di casa per sversare i rifiuti, ma non è rientrato.

Inevitabile l'avvio delle ricerche della minore, i cui familiari sono assistiti dall'avvocato Fabio Ficedolo.