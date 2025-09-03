Cocaina e hashish nascosti nel doppiofondo di due borse: tutto inutile Benevento. Chiesto il processo per due detenuti, uno è di Bonea

Erano entrambi stati denunciati, ora il pm Olimpia Anzalone ne ha chiesto il rinvio a giudizio, sul quale si esprimerà il 17 settembre il gup Loredana Camerlengo.

Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: è l'accusa contestata in concorso ad un 65enne di Bonea ed un 38enne di Napoli (per quest'ultimo anche l'addebito dell'uso di un cellulare in cella) chiamati in causa come detenuti del carcere di Benevento per un episodio accaduto nel giugno 2024. Quando gli agenti della polizia penitenziaria avevano rinvenuto nel doppiofondo di due borse oltre 50 involucri di cellophane con meno di 100 grammi di hashish e cocaina. I due imputati sono difesi dagli avvocati Fabio Russo e Anna De Cunzo.