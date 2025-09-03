Frana terreno, gru su binari e impatto: treno deraglia, paura per 30 passeggeri E' accaduto a Melizzano, circolazione interrotta sulla tratta

Il conducente si è trovato di fronte sui binari, all'improvviso, una gru che si era ribaltata. Inevitabile l'impatto tra il treno Benevento – Napoli via Caserta ed il mezzo pesante, enorme la paura per i trenta passeggeri a bordo, qualcuno rimasto ferito in modo lieve.

E' accaduto alla località Torello di Melizzano, dove, secondo una prima ricostruzione, una gru che stava eseguendo i lavori per l'Alta velocità è finita sulle rotaie per il cedimento del terreno, qualche minuto prima che sopraggiungesse il convoglio, che ha deragliato.

Scattato l'allarme, sul posto intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, polfer, ambulanze e i tecnici di Rfi, impegnati . a garantire il ripristino della piena funzionalità della linea. Interrotta la circolazione lungo la tratta.

I treni potranno subire limitazioni e cancellazioni. Attivo il servizio con autobus.