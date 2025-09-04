Tribunale. Fallarino a Roma, ecco il nuovo assetto del settore dibattimento Benevento. Il giudice onorario Claudia Lignelli subentra al magistrato promosso

La promozione della dottoressa Daniela Fallarino a consigliere della Cassazione penale ha reso inevitabile una riorganizzazione del settore dibattimento. Il presidente facente funzioni del Tribunale, Ennio Ricci, accogliendo la proposta avanzata dal presidente della Sezione penale, Sergio Pezza, dopo aver consultato i colleghi, ha disposto l'assegnazione del giudice onorario Claudia Lignelli come supplente nel ruolo di Fallarino.

Lignelli entrerà dunque far parte del secondo collegio, con i giudici Gelsomina Palmieri, che sarà il presidente, e Francesca Telaro, e degli altri collegi di cui Fallarino era componente, per la trattazione di tutti i processi, con l'eccezione di quelli relativi al riesame delle misure reali,ù.

Per Lignelli anche il ruolo monocratico ad esaurimento che apparteneva a Fallarino (209 fascicoli) , con eccezione dei processi interdetti alla trattazione del giudici di pace. L'udienza sarà tenuta il venerdì, mentre il ruolo residuo dei 47 fascicoli ex giudice Perrotta, calendarizzati per il giovedì- sarà rinviato al venerdì.

Per quanto riguarda il Riesame, la dottoressa Telaro integrerà il primo collegio, il dottore Francesco Murgo il secondo, mentre per il terzo ci sarà una turnazione secondo l'ordine di anzianità crescente. Turnazione per i giudici anche per i giudizi monocratici direttissimi che ricadono nella giornata di venerdì.

Questo l'assetto del settore dibattimento: primo collegio Simonetta Rotili (presidente), a latere Graziamaria Monaco e gop Carlo Buono; secondo collegio Palmieri presidente, a latere Telaro e Lignelli; terzo collegio Sergio Pezza (presidente), a latere Francesco Murgo e Buono.

Quanto alla Corte di assise, presidente titolare Sergio Pezza ( a latere Murgo), presidente supplente Simonetta Rotili ( a latere Monaco), presidente supplente Palmieri (a latere Telaro). Ogo dei magistrati è anche assegnatario di un ruolo monocratico.