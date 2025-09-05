Gli sequestrano fucili e munizioni e gli ritirano il porto d'armi uso sportivo Controlli dei carabinieri, nel mirino un uomo di Circello

Gli hanno sequestrato tre fucili regolarmente denunciati e un centinaio di munizioni, ritirandogli anche il porto d'armi per uso sportivo.

Nel mirino dei carabinieri è finito un uomo di Circello, al quale sono state contestate le ipotesi di reato di omessa custodia di armi e omessa denuncia del trasferimento delle stesse in un luogo diverso da quello denunciato in precedenza.

Il sequestro è arrivato al termine di un controllo dei militari, ed è stato convalidato dalla Procura. Per l'indagato l'avvocato Giovanna Coppola.