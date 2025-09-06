Dose di cocaina ad un commerciante per 20 euro, un 38enne arrestato dalla Mobile Benevento. L'uomo è finito in carcere

Spaccio di sostanze stupefacenti: è l'ipotesi di reato per la quale la Squadra mobile ha arrestato Umberto I., 38 anni, di Benevento. Tutto è accaduto nella tarda serata di ieri: secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato notato mentre scambiava qualcosa con un commerciante.

Gli agenti sono immeditamente intervenuti, bloccando i due. Una volta in Questura, l'acquirente avrebbe ammesso di aver comprato dal 38enne una dose di cocaina al prezzo di 20 euro.

Inevitabile la perquisizione dell'abitazione dell'indagato, che si è conclusa senza alcun risultato, ma che è stata scandita dall'aggressione che il 38enne, dopo essere andato in bagno ed aver azionato lo sciacquone, avrebbe compiuto ai danni di un poliziotto.

Dichiarato in arresto, è stato trasferito in carcere su disposizione del pm Olimpia Anzalone. E' difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.