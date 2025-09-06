Scossa di terremoto nel Sannio: notte tranquilla e nessun intervento Epicentro localizzato nella zona tra Torrepalazzo e le contrade Le Murate, Lammia e Olivola

E' stata la zona tra Torrepalazzo e le contrade Olivola, Le murate e Lammia, alle porte della città, l'epicentro della scossa di terremoto che nella serata di ieri, alle 21.46 è stata registrata nel Sannio di maghitudo 3.1.

Momenti di paura per i cittadini che, specialmente nella città di Benevento hanno avvertito nettamente il terremoto caratterizzato, per fortuna, da una breve durata.

In tanti, specialmente in centro città, hanno preferito scendere in strada per paura di ulteriori scosse. Qualche chiamata al centralino del vigili del fuoco ma solo per avere la conferma dell'evento e non per interventi.

Fortunatamente il terremoto di ieri sera non ha provocato danni a strutture o persone. Tra i primi a rassicurare i cittadini è stato il sindaco Mastella attraverso i canali social: “Voglio rassicurare tutti che la lieve scossa di terremoto non ha determinato danni a persone o cose . Cosi mi comunicano i vigili del fuoco e i vigili urbani. Ho sentito il comandante dei vigili del fuoco il quale mi ha riferito di aver sentito l'Ingv e non risultano sequenze sismiche dopo l'evento”.

Insomma, tanto spavento ma per fortuna nessun danno.