Post fb, le urla: "Sei una p...lo sanno tutti, devi lasciar stare mio marito" Valfortore. Denuncia di una 55enne contro un'altra donna

Ha denunciato i comportamenti che starebbe subendo, le parole diffamatorie che le verrebbero rivolte da tempo. Lei è una 55enne, ha puntato il dito contro un'altra donna che vive nello stesso centro fortorino.

Secondo la sua ricostruzione, tutto nasce nel maggio scorso con una storia pubblicata sul profilo facebook, un post nel quale la parte offesa, assistita dall'avvocato Michele Ciruolo, ravvisa un contenuto minaccioso nelle parole che vengono dedicate a lei e al suo compagno. “Sei una p..., siete finiti”, c'è scritto.

Una espressione pesantissima che avrebbe ripetuto anche in altre occasioni e in presenza di più persone, accompagnandola all'accusa di avere una relazione extraconiugale. “Devi lasciar stare mio marito, tutti lo sanno che sei una p...”, le avrebbe gridato.

Da qui la decisione di depositare una querela per diffamazione nei confronti dell'autrice del messaggio social e delle condotte lamentate.