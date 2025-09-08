Litigano sul bus, l'autista li fa scendere, spunta un coltello: due feriti Benevento. E' accaduto a contrada San Vito

Avrebbero litigato, prima sul pullman, poi in strada, dove è spuntato un coltello e due persone sono rimaste ferite. E' accaduto nella zona di contrada San Vito: secondo una prima ricostruzione, i protagonisti sarebbero tre operai di una ditta di Montesarchio attualmente impegnata a Villaricca.

Mentre erano a bordo del mezzo che li stava portando a casa, sarebbe nato un alterco che ha indotto l'autista a fermarsi e far scendere i tre passeggeri. Che, evidentemente non soddisfatti, avrebbero continuato.

Parole ad alta voce, poi la comparsa di un coltello: un ferito - un 20enne di Ariano Irpino - è stato trasportato in ambulanza al San Pio, un altro - un 58enne di Tocco Caudio - al Fatebenefratelli - le loro condizioni nonn sarebbero gravi- mentre il terzo - un 56enne di Montesarchio- è stato fermato dai carabinieri e condotto in caserma.

