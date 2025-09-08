Minaccia tre giovani con una katana e ne ferisce uno al labbro: arrestato In carcere un 28enne di San Salvatore Telesino, fermato dai carabinieri

Avrebbe minacciato ed aggredito tre giovani con una katana. E' per questo che i carabinieri hanno arrestao, a San Salvatore Telesino, un 28enne di origini marocchine, al quale sono state contestate anche le ipotesi di reato di stalking e lesioni agravate.

Secondo una prima ricostruzione, nel mirino dei militari sono finite le condotte che avrebbe mantenuto nei confronti delle tre parti offese, una delle qualei sarebbe rimasta ferita ad un labbro dalla lama.

Fermato, il giovane è stato dichiarato in arresto e trasferito in carcere, a disposizione della Procura. E' difeso dall'avvocato Antonio Leone.