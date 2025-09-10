Controlli antidroga della finanza: sequestri e segnalazioni Finanzieri in azione a Benevento e in alcuni centri della provincia

In particolare, i militari del Gruppo di Benevento, nella tarda notte di venerdì, hanno sequestrato lungo Corso Garibaldi 1 grammo di hashish detenuto da un giovane. Nella stessa nottata, in via Gioberti, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento hanno sorpreso un'altra persona in possesso di un grammo di hashish. Inoltre, a Telese i militari della Tenenza di Solopaca hanno sottoposto a sequestro 2 grammi di marijuana nei confronti di un cittadino italiano. Nella serata di domenica, a Benevento, in via De Sanctis, i finanzieri del Gruppo hanno sequestrato a uno straniero, già conosciuto per precedenti episodi di spaccio, 5 grammi di hashish e 2,5 grammi di marijuana che custodiva all’interno di uno zaino. Infine, nella stessa serata, i militari del Gruppo hanno controllato in via Napoli due persone trovate in possesso di un grammo in un caso, 2 nell'altro.

I detentori della sostanza stupefacente sono stati segnalati alla Prefettura di Benevento.