Lockdown, vado dall'avvocato: lo multano, dopo 5 anni sanzione annullata Benevento. La decisione per un 30enne

Quel giorno di marzo 2020, in pieno lockdown, era stato fermato dalle forze dell'ordine mentre transitava in piazza Risorgimento a piedi. E quando gli era stato chiesto dove stesse andando, violando le norme, aveva risposto che la metà era lo studio del suo legale.

Una giustificazione non ritenuta valida, che gli era costata una sanzione di 300 euro. Una multa che il giudice di pace Ramaglia, riconosciuto il diritto alla difesa anche in una situazione di emergenza come quella di cinque anni fa, ha annullato. Per la soddisfazione di un 30enne di Benevento che ha visto accolte le sue ragioni, sostenute dall'avvocato Carmine Cavuoto che, ricorrendo a google maps, è riuscito a dimostrare che il percorso fatto dal suo assistito per raggiungerlo era il più semplice.