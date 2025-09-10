Drammatico incidente Pietrelcina: muore 25enne, il sindaco: giornata bruttissima "Ci stringiamo intorno al dolore della sua famiglia con la preghiera e il cuore colmo di tristezza"

"È una giornata bruttissima e le parole non possono nè mai potranno descrivere lo sconcerto di una intera comunità per il tragico incidente che ha coinvolto il nostro giovane concittadino Umberto Cardone". Così il sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone dopo il drammatico incendente costato la vita a un giovane del territorio.

Il primo cittadino ha affidato a un lungo messaggio sui social il dolore della comunità e il messaggio di vicinanza alla famigalia.

"Un ragazzo benvoluto da tutti, educato e cortese, un grande lavoratore con la passione per i viaggi che raccontava sempre con gli occhi e l'animo pieno di entusiasmo.

La sua gioia di vivere, il suo attaccamento alla famiglia, il sorriso con cui ti accoglieva ogni volta in pizzeria resteranno nel cuore e nella mente di tutti noi.

È una sofferenza indescrivibile. Ci stringiamo forti intorno al dolore straziante della sua famiglia con la preghiera e il cuore colmo di tristezza per la perdita di uno dei cari figli di questa comunità. Comunico che saranno sospese tutte le attività previste non coerenti con il carattere luttuoso di queste giornate e con apposita ordinanza sarà proclamato lutto cittadino".

