Se non ci paghi troverai l'auto danneggiata: condannati per tentata estorsione Benevento. La decisione per due parcheggiatori abusivi in piazza Risorgimento

Un anno e 4 mesi e 1 anno e 2 mesi, pena sospesa. E' la condanna decisa dal Tribunale, concessa l'attenuante della lieve tenuità del fatto, rispettivamente, per Francesco Lepore (avvocato Nazzareno Fiorenza), 31 anni, e Ivan Lamparelli (avvocato Fabio Ficedolo), 33 anni, entrambi di Benevento, riconosciuti responsabili di tentata estorsione.

L'imputazione era relativa ad un episodio accaduto il 14 giugno 2022 in piazza Risorgimento: secondo la ricostruzione degli inquirenti, mentre facevano i parcheggiatori abusivi avrebbero chiesto il pagamento della sosta ad un 28enne della città che aveva appena fermato la sua 500. Prima gli avrebbero rinvolto la richiesta con tono ritenuto intimidatorio, poi, mentre si allontanava, lo avrebbero minacciato in modo esplicito. “Se non ci paghi il caffè la macchina la troverai danneggiata, in questa piazza comandiamo noi, ci devi pagare, perchè vuoi pagare la ditta Trotta bus e non noi?”, gli avrebbero detto.

Oggi la conclusione del processo e la sentenza del collegio giudicante presieduto da Pezza, con a latere Murgo e Buono.