Colpo in trasferita, incursione in un locale: 'beccati' due beneventani Benevento. Inchiesta Procura di Avellino su una 46enne ed un 38enne

Un altro colpo in trasferta, messo a segno nella speranza di non essere individuati più facilmente, come accadrebbe in città. Lo avrebbero firmato due beneventani che la Procura di Avellino ritiene responsabili di furto aggravato.

Si tratta di A. T., 46 anni, e V.F., un 38enne, finiti al centro di una inchiesta che ora è stata chiusa. Riguarda un episodio accaduto il 21 novembre 2024: secondo gli inquirenti, avrebbero forzato la porta d'ingresso di una caffetteria -gelateria ad Atripalda e, una volta all'interno, si sarebbero impadroniti di 300 euro custoditi nel cassetto di un mobile.

Da qui, dopo la denuncia del titolare dell'attività commerciale, il via ad un'attività investigativa che avrebe consentto di individuare la coppia come responsabile dell'incursione.

Difesa dall'avvocato Fabio Ficedolo, i due indagati hanno venti giorni a disposizione per chiedere di essere interrogati e produrre memorie: esaurita questa fase, il Pm procederà all'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.