Polizia di Stato. Controlli nel Sannio: denunce, multe e segnalazioni per droga A Benevento attenzione rivolta ai luoghi della movida con verifiche anche nei locali

Controlli della Polizia di Stato nel Sannio con l'impiego anche di pattuglie del Reparto prevenzione crimini Campania in supporti agli agenti in servizio presso la Questura di Benevento e del Commissariato di Telese Terme

Negli ultimi giorni sono stati controllati quasi 500 veicoli e identificate 1.185 persone nell’intento di garantire la sicurezza su strada, ponendo sempre particolare attenzione anche all’uso improprio dei telefoni cellulari durante la guida. In particolare, in tale contesto di controllo, il personale di Polizia intervenuto ha provveduto al sequestro di un veicolo non assicurato.

Sono stati intensificati anche i controlli amministrativi agli esercizi di somministrazione di cibi e bevande con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo della movida cittadina dove spesso si riuniscono i più giovani. In particolare, nel corso di tali verifiche, i poliziotti della Squadra Amministrativa della Questura di Benevento hanno riscontrato che presso un esercizio commerciale sito in Piazza Piano di Corte erano stati somministrati alcolici a minori di anni 18 mentre presso un altro esercizio non era stata esposta la SCIA per l’attività commerciale. Entrambi sono stati destinatari di sanzioni amministrative.

Nell’ambito dello stesso dispositivo di controllo del territorio, a seguito delle attività svolte in provincia di Benevento da personale del Commissariato di Telese Terme, i poliziotti della Squadra Volante hanno denunciato un 18enne per porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere in quanto, nei pressi di un campo sportivo, il ragazzo veniva trovato in possesso di un coltello pieghevole con lama di lunghezza 10cm, mentre un giovane 22enne veniva segnalato per uso personale di sostanza stupefacente in quanto trovato in possesso di grammi 4 di hashish e di grammi 1 di marijuana.