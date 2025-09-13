Scontro tra due auto, grave una donna: ore di apprensione per le sue condizioni E' accaduto a Calvi, la malcapitata, di Castel del Lago, è in prognosi riservata

Sono ore di apprensione quelle che la comunità di Castel del Lago sta vivendo per le condizioni di una pensionata rimasta gravemente ferita in un incidente accaduto a Calvi, lungo il tratto dell'Appia che da San Giorgio del Sannio conduce al centro irpino limitrofo al Sannio.

La 70enne era al volante di una Cinquecento che, per cause in corsi di accertamento, si è scontrata con un'altra auto. E' stata lei ad avere la peggio nell'impatto: soccorsa, è stata trasportata al San Pio e, giudicata in prognosi riservata, ricoverata in terapia intensiva.

Sul posto vigili del fucoo, 118 e carabinieri. La malcapita è molto conosciuta a Castel del Lago, dove ha sempre abitato con la famiglia: il marito, pediatra al San Pio, è scomparso qualche anno fa.

Intanto,. l'incidente ha riproposto il problema di una strada particolarmente trafficata e con più incroci che la rendono a rischio.