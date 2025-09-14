Lite, colpisce la moglie e la ferisce a labbro: pistola sequestrata a vigilante Benevento. Due punti di sutura per la donna

A lei sono stati applicati due punti, necessari a suturare una ferita al labbro, a lui hanno sequestrato arma e munizioni in via precauzionale. E' l'epilogo di una lite scoppiata nella serata di ieri in un'abitazione di Benevento tra una guardia giurata e la moglie. Prima parole ad alta voce, poi l'uomo avrebbe allungato le mani sulla donna, colpendola al volto.

Sul posto sono accorsi i carabinieri, che hanno avviatole indagini: secondo una prima ricostruzione, la malcapitata avrebbe cercato di minimizzare l'accaduto. Soccorsa, è stata trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta alle terapie del caso. Per il vigilante è invece scattato il sequestro della pistola, con le relative munizioni, che ha in dotazione. E' difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo.