Lei lo lascia, lui manda al marito video e foto a sfondo sessuale della donna Benevento. Indagine dei carabinieri, perquisito un 31enne, sequestrati pc, cellulare

Lo hanno perquisito con l'obiettivo di sequestrargli telefonino, computer, macchina fotografica, videocamera e hard disk. E' il 'bottino' della visita che i carabinieri hanno compiuto nell'abitazione di un 31enne di Benevento, chiamato in causa da una indagine del pm Chiara Maria Marcaccio che prospetta nei suoi confronti le ipotesi di reato di minaccia aggravata e stalking.

Difeso dall'avvocato Antonio Leone, il giovane è ritenuto il presunto responsabile delle condotte mantenute nei confronti di una donna che ha qualche anno in meno, con la quale aveva avuto una breve relazione sentimentale. Secondo gli inquirenti, quando lei l'aveva interrotta alcuni mesi fa, il 31enne non avrebbe accettato la sua decisione ed avrebbe cominciato ad intimidirla, fino ad inviare sul cellulare del marito video e foto di contenuto sessualmente esplicito, con lei, che glieli aveva spediti via Whatsapp, nuda oppure impegnata in atti di autoerotismo. Materiale che avrebbe condiviso anche con altre persone, a cominciare da sua sorella.

E, sostiene la Procura, per continuare a vendicarsi, il 31enne l'avrebbe tormentata, facendosi trovare nei luoghi da lei frequentata, ed avrebbe divulgato tra amici e conoscenti della malcapitata notizie riservate dal punto di vista erotico e sentimentale che la riguardavano. La denuncia ha innesctao l'avvio dell'inchiesta, scandita dalla perquisizione e dal sequesro di ogni apparecchiatura informatica.