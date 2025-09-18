Atti vandalici lungo corso Garibaldi, l’ira di Mastella La condanna del sindaco di Benevento

"Gli atti vandalici che nella scorsa notte si sono registrati lungo corso Garibaldi, dove sono state danneggiate fioriere e altri arredi urbani, sono ingiustificabili e disgustosi, perché denotano disamore e cattiveria verso la Città", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Ho avuto un colloquio con il Prefetto e il Questore: c'è massima cooperazione tra le istituzioni per combattere questi fenomeni rafforzando i controlli, ma anche per individuare, anche attraverso i sistemi di videosorveglianza, gli autori di questi danneggiamenti che non possono e non devono restare impuniti", conclude il Sindaco.

In mattina ogni arredo urbano è stato ripristinato, ma l'episodio sembra destinato a continuare a far discutere.