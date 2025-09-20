In casa ordigni molto pericolosi e un detonatore, arrestato un ex finanziere Castelvenere. In carcere un 49enne, fermato dai carabinieri

Aveva in casa una serie di ordigni ritenuti altamente pericolosi. E' per questo che i carabinieri hanno arrestato Barbato Vincenzo I., 49 anni, di Castelvenere, un ex finanziere.

Secondo una prima ricostruzione, nel corso di una perquisizione scattata ieri sera, probabilmente, sulla scorta di qualche segnalazione, i militari hanno rinvenuto nell'abitazione ordigni che gli artificieri, giunti da Napoli, hanno classificato come molto pericolosi, con rischi che è facile immaginare in caso di una possibile esplosione. Sequestrato anche un detonatore che si trovava nei pressi del materiale.

Condotto in caserma, il 49enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del pm Maria Colucci, trasferito in carcere. E' difeso dall'avvocato Antonio Leone.