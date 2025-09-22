Controlli dei carabinieri nel Fortore: denunce e 179 persone identificate Sicurezza stradale e servizi contro i reati predatori

Nell’ultimo weekend i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno hanno effettuato una serie di servizi nei comuni della Val Fortore, mirati ad assicurare la sicurezza degli utenti della strada ed a prevenire i reati predatori e le truffe in danno dei cittadini locali e dei turisti in visita, dedicando 29 pattuglie che hanno controllato 179 persone, 134 veicoli e 8 esercizi pubblici.

I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un giovane automobilista della Val Fortore che si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico mediante l’etilometro. All’uomo, che è persona sottoposta alle indagini e – pertanto – presunto innocente fino a sentenza definitiva, è stata ritirata la patente di guida, sequestrata l’auto di sua proprietà e sono state elevate 2 sanzioni amministrative, relative a violazioni del Codice della Strada, per 129 euro totali.

I reparti dipendenti dalla Compagnia hanno inoltre contestato 9 infrazioni al Codice della Strada per 4.608 euro complessivi, sottoponendo a sequestro amministrativo 2 veicoli per circolazione senza la copertura assicurativa rca obbligatoria, ritirando 1 patente di guida scaduta di validità, rilevando infrazioni per circolazione senza avere al seguito le previste documentazioni, circolazione con veicoli sottoposti a fermo fiscale, mancata revisione e decurtando 10 punti da patenti di guida.

Durante i fine settimana il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento incrementa la già intensa attività quotidiana di vigilanza del territorio allo scopo di garantire maggiore tranquillità a tuti i cittadini.