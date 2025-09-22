Tribunale, visita di tre ore per il neo presidente Michele Russo Benevento. Incontri con magistrati, avvocati e procuratore

E' durata oltre tre ore la prima visita del neo presidente del Tribunale Michele Russo. Un lasso di tempo scandito dagli incontri avuti con il presidente facente funzioni Ennio Ricci, il presidente della Sezione penale, Sergio Pezza, il gip Maria Di Carlo, i giudici civili Mariailaria Romano e Antonietta Genovese, il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Stefania Pavone, e, dopo un giro nelle cancelliere, con il procuratore facente funzioni Gianfranco Scarfò. Poco dopo le 13 l'uscita dal palazzo di giustizia, non prima di una stretta di mano anche con le due guardie giurate in servizio all'ingresso.

Una prima presa di contatto in vista dell'insediamento, che potrebbe arrivare tra novembre e dicembre. Sessantadue anni, coniugato con una avvocatessa che esercita ad Isernia, il dottore Russo è nato a Torino da una famiglia originaria della Penisola sorrentina.

Giudice e pretore ad Isernia, giudice presso il Tribunale di Campobasso, presidente del Tribunale di Mondovì e presidente di Sezione del Tribunale di Cuneo, Russo è stato presidente del Tribunale di Larino dal 2016 al 2024 e, da allora, come facente funzioni.