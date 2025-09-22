Antonio, mercoledì autopsia. Indagati una 25enne Ceppaloni e 44enne di Molinara Benevento. Il dramma lungo la tangenziale ovest costato la vita al 56enne carrozziere

Venerdì pomeriggio era tornato al lavoro in moto. Faceva caldo, per questo aveva lasciato la macchina ed era salito sulla sua Kawasaki 1000, con la quale, finito il turno, stava rientrando a casa. Ignaro del tragico appuntamento che lo attendeva.

Antonio Romano, 56 anni, di Benevento, non immaginava che quello sarebbe stato l'ultimo giro, che la sua vita sarebbe stata troncata all'improvviso lungo la tangenziale ovest, nei pressi dell'uscita Rione Libertà, per un terribile incidente. Nella tarda mattinata di mercoledì il pm Maria Colucci affiderà al medico legale Francesca Iannaccone l'incarico dell'autopsia.

Un atto irripetibile, per il quale sono state avvisate le parti interessate, in modo da rendere possibile la nomina di un consulente di fiducia: i familiari del 56enne, assistiti dall'avvocato Giovanni La Motta, e i due indagati: una 25enne di Ceppaloni ed un 44enne di Molinara –sono difesi dagli avvocati Teresa Meccariello e Pasquale Meccariello – che erano alla guida di una C3 e di una Grande Punto rimaste coinvolte nell'incidente.

La dinamica è al vaglio della polizia stradale, tantissime le reazioni alle bellissime parole spese dal titolare della carrozzeria per cui Antonio lavorava da 25 anni. “Era bravissimo come non ce ne sono altri, ho perso tre dipendenti in uno”, aveva detto ad Ottopagine Paolo De Luca.