L'ex finanziere: erano fuochi comprati a Napoli per Capodanno e non usati Benevento. Il 49enne lascia il carcere e vai ai domiciliari dopo l'udienza di convalida

Avevo comprato quei fuochi pirotecnici a Napoli per lo scorso Capodanno: alcuni erano stati esplosi, gli altri li aveva conservati. Difeso dall'avvocato Antonio Leone, è stata questa la versione offerta al gip Pietro Vinetti, dinanzi al quale è comparso in carcere, Barbato Vincenzo Iannucci, 49 anni, l'ex finanziere di Castelvenere arrestato dai carabinieri per una ipotesi di possesso di ordigni esplosivi di alto potenziale.

Come si ricorderà, nel corso di una perquisizione i militari avevano rinvenuto in un garage, sistemati in un baule, 4 ordigni con miccia che gli artificieri giunti da Napoli avevano catalogato come ordigni esplosivi improvvisati di fattura artigianale, potenzialmente micidiali.

Il tutto era stato sequestrato, pari di un dispositivo di attivazione radiocomandato con un pacco batteria ed un telecomando.Al termine dell'udienza di convalida, il Gip ha disposto i domiciliari per il 49enne, per il quale il pm Maria Colucci aveva proposto la custodia in carcere.