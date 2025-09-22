Scontro auto - trattore: ancora un pomeriggio di paura sulla Tangenziale Ovest Non gravi per fortuna le conseguenze per le persone: Ford Focus distrutta

Momenti di paura questo pomeriggio lungo la Tangenziale Ovest per un altro incidente che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze per le persone. A scontrarsi un'auto, una Ford Focus con il carrello trainato da un trattore Fiat. Violento l'impatto tra i due mezzi. Ad avere la peggio è stata la Ford completamente distrutta anteriormente.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi dell'incidente avvenuto a poche decine di metri dal luogo che l'altro giorno era stato teatro del dramamtico incidente dove ha perso la vita un 56enne che si trovava in sella alla sua moto. Sempre all'altezza di contrada Pantano.