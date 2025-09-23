"Che bel c... che hai", le dice. E la palpeggia due volte in un negozio Benevento. Chiesto il rinvio a giudizio per un 76enne per violenza sessuale

Il pm Maria Dolores De Gaudio ne ha chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale, un'accusa sulla quale deve pronunciarsi il gup Salvatore Perrotta. E' stata contestata ad un 76enne, chiamato in causa dalle indagini su un episodio che si sarebbe verificato a Grottaminarda il 1 agosto 2023.

Tutto sarebbe accaduto in un negozio dotato di telecamere, dove l'uomo, difeso dall'avvocato Leopoldo Soprani, avrebbe molestato una dipendente dell'attività commerciale.

Secondo gli inquirenti, dopo averla avvicinata alle spalle, le avrebbe palpeggiato il gluteo sinistro della donna. “Che bel c... che hai”, queste le parole che avrebbero accompagnato il gesto, ripetuto a distanza di qualche secondo e interrotto dalla malcapitata, parte civile con l'avvocato Domenico Carchia, che gli avrebbe bloccato ed allontanato la mano. Questa mattina l'udienza preliminare, nelle prossime ore la decisione del giudice.