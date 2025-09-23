L'infermiera al Pm: vi racconto cosa succede davvero all'ospedale San Pio Benevento. Interrogatorio in Procura per 49enne arrestata a luglio e poi interdetta da professione

Per tre ore ha raccontato la sua 'verità' come voce di dentro. Ornella, la 49enne infermiera del San Pio, di Montecalvo Irpino, alla quale da oltre un mese il Riesame ha applicato l'interdizione dall'esercizio della professione – era già stata sospesa-, revocando gli arresti domiciliari disposti a fine luglio, dopo essere stata fermata dalla Squadra mobile in flagranza di reato per una ipotesi di peculato, lo ha fatto durante un interrogatorio dinanzi al pm Maria Colucci.

Assistita dagli avvocati Gianluca Riitano e Marcello Salvione, l'indagata ha evidenziato le criticità che a suo dire presenta la gestione dell'ospedale, con il quale ha un contenzioso, soffermandosi, in particolare, sul funzionamento di qualche reparto, su una serie di questioni da tempo ad evidenza pubblica, come le attese al pronto soccorso.

Senza dimenticare alcune situazioni già sfociate in inchieste e rinvii a giudizio. Un excursus che rappresenta solo la prima tappa di un percorso in Procura che ne registrerà altre. Nel mirino della 49enne i problemi che avrebbe già denunciato come rappresentante sindacale, incrociando non poche difficoltà, e che potrebbero ora diventare spunti investigativi.

Come si ricorderà, l'infermiera, che dal Pronto soccorso era stata trasferita nel reparto di Medicina,era stata trovata in possesso di uno zaino nel quale – in base alla ricostruzione degli inquirenti – aveva sistemato medicinali – soprattutto confezioni di insulina – e presidi sanitari ( garze ed altro) che in precedenza avrebbe sottratto all'Azienda ospedaliera. Una presunta condotta che, a valutare la quantità di farmaci e materiale che era stata rinvenuta durante la perquisizione dell'abitazione, avrebbe mantenuto in più occasioni.