Dopo il sequestro la confisca dei beni per 5 milioni di Umberto Fiore Benevento. Le indagini della Finanza, il provvedimento del Tribunale di Roma

Poco meno di due anni fa – ottobre 2023 – il decreto di sequestro firmato dal Tribunale di Roma -Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, ora, dopo una istruttoria sul versante cautelare, la confisca dei beni per un valore di 5 milioni di euro disposta dagli stessi giudici.

E' il provvedimento, che la difesa appellerà, eseguito dalla guardia di finanza a carico di Umberto Fiore (avvocato Marcello D'Auria), 61 anni, ex commercialista, che il 28 ottobre 2023 aveva finito di scontare oltre 9 anni per associazione per delinquere di stampo camorristico : una condanna scattata nel processo nato da un'inchiesta sul clan Pagnozzi.

Il sequestro, che aveva riguardato, in particolare,un attico nel centro di Roma, una villa su più livelli a Benevento e una frazione di un fabbricato in un complesso edilizio adibito a Torrecuso, era scattato sulla scorta delle indagini delle fiamme gialle di Benevento, secondo le quali si tratta di beni che sarebbero sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati da Fiore.